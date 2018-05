"Publiek mag spektakel verwachten" VICTOR KHADDAJ MET DRUMSPIRIT IN FINALE BELGIUM'S GOT TALENT GUDRUN STEEN

04 mei 2018

02u38 1 Nieuwpoort DrumSpirit is op 25 mei te zien in de finale van Belgium's Got Talent. Victor Khaddaj mag fier zijn op zichzelf, want de amper 18 jaar oude Nieuwpoortenaar schreef de muziek waarmee de band een plaatsje in de finale wist te veroveren.

Victor studeert jazz aan het conservatorium van Brussel. Percussie is sinds zijn zevende zijn uitlaatklep en hij schrijft ook nummers. "Ik leerde DrumSpirit zes jaar geleden kennen tijdens een workshop 'drumline' in Oostende. Sindsdien maak ik er vast deel van uit met mijn snare drum (een kleine trom-nvdr). Wat DrumSpirit zo speciaal maakt, zijn de melodische slagwerkinstrumenten die ze op een ongedwongen manier bespelen. Geen militair marcheren zoals bij veel percussiegroepen. Dat is meteen ook de reden waarom we zo goed scoren in Belgium's Got Talent. Tijdens de auditie duwde jurylid Dan Karaty op de 'golden buzzer', waardoor we meteen naar de live shows mochten. Daar kregen we opnieuw de jury op onze hand. Op 25 mei staan we in de finale. Maar daar hebben we ook erg hard voor gewerkt, want we zijn al aan het oefenen sinds vorige zomer."





Schrijver en muziek

Victor is niet alleen muzikant, hij schreef ook de twee nummers die je op televisie zag.





"Ik sleutel nu aan het finale optreden. Het publiek mag zich aan een flinke portie spektakel verwachten", geeft Victor mee. "Niet alleen instrumentaal, maar ook visueel. De uitdaging als schrijver is om elk van de 30 muzikanten te laten schitteren in een samenspel. Het moet ook herkenbaar zijn voor het publiek. Voor mij is het nog extra stresserend, want ik sta zelf mee op het podium. Schrijven, musiceren, marcheren en achter de schermen lesgeven. Ik geef toe dat ik vaak naar adem hap. Na dit avontuur zal ik me volledig toeleggen op lesgeven bij DrumSpirit. Maar eerst: die finale winnen."





Doorgroeien

Dat hun deelname aan Belgium's Got Talent niet onopgemerkt voorbij gaat, beseft Victor maar al te goed.





"We kregen zelfs de productieploeg van de Arabische versie van dat programma aan de lijn, maar dat is organisatorisch niet haalbaar", lacht Victor. "De aanvragen voor optredens komen ook vlotjes binnen. Met DrumSpirit behoren we nu al tot de top in België en Europa. We hebben zoveel emoties gevoeld, zoveel fantastische momenten beleefd en dat is juist waarom ik er zo van houd. Professioneel wil ik graag doorgroeien in het jazzgenre. In het Brusselse, waar ik studeer, heb ik al een paar groepjes opgericht."