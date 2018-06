"Ook mijn zoon verdient gerechtigheid" VADER HOOPVOL NA DOORBRAAK IN ANDERE MOORDZAAK IN ECUADOR BART BOTERMAN

02u32 0 Nieuwpoort Firmin Sinnaeve (67) kan weer hopen. Zijn zoon Bram (40) werd in 2015 in Ecuador vermoord. Zijn Ecuadoraanse vrouw werd nooit verhoord. Lokale speurders deden niets. Nu Belgische speurders bewezen hebben dat een andere Vlaming in Ecuador ook vermoord werd, wellicht gewurgd door zijn vrouw, leeft de hoop op opheldering weer op.

Bram Sinnaeve (40) uit Torhout huwde in 2013 met Maria Villacreses Barrionuevo, die hij leerde kennen via internet. In de provincie Santa Elena in Ecuador kocht hij voor 900.000 euro grond om aan bosbouw te doen. Het huwelijk liep echter op de klippen. Bram sprak in juni 2015 op hotel af met een advocate om zijn scheiding te regelen en zijn landgoed van 450 hectare te verkopen. Maar de advocate trof hem levenloos aan in bed. Hij was verstikt met een kussen. Opvallend is dat de weduwe drie dagen na zijn dood 25.000 dollar vroeg aan Brams familie 'om zijn leven te redden'. Nadien was ze onbereikbaar en verkocht ze Brams grond. Het gerecht in Ecuador voerde nooit onderzoek naar de moord.





Kale reis

Een commissie van het federaal parket ging in juni 2016 naar Ecuador om de moordzaak uit te spitten. Maar de de plaatselijke autoriteiten werkten allesbehalve mee. Het verhoor van de weduwe ging niet door wegens 'gezondheidsredenen'. De speurders kwamen van een kale reis terug en de zaak leek verloren. De vader van Bram, Firmin Sinnaeve (67) uit Nieuwpoort, is nog steeds in rouw. "Na drie jaar kan ik de dood van mijn zoon nog niet verwerken. Bovendien heeft Bram nog een huis in Menen en moet ik de facturen van grondlasten, de nutsvoorzieningen en de boetes voor leegstand betalen. Ik kan het huis niet verkopen, want zijn weduwe is ook erfgename", zegt Firmin.





Gelijkenissen

Belgische speurders hebben vorige week succes geboekt in het onderzoek naar een andere moord op een Belg in Ecuador. Vijf jaar na zijn overlijden groeven de speurders het lichaam op van Geert Eliano (44) uit Aalst. De man bleek gewurgd, en zijn Ecuadoraanse vrouw is nu de hoofdverdachte. De gelijkenissen met de moord op Bram zijn groot en de hoop bij zijn vader leeft weer op. "Ik hoop dat het federaal parket ook een doorbraak in de moord op Bram kan forceren", zegt Firmin.





Bende van Nijvel

Hij en zijn advocaat Alain Coulier vrezen dat de Belgische procureur die het onderzoek leidt, het dossier noodgedwongen links laat liggen. "Omdat ze nu gelast is met het Bende-dossier. Misschien kan een minder belaste procureur het onderzoek overnemen", stelt de advocaat voor. Maar het federaal parket zegt dat het onderzoek voortgaat. "Er is een tweede aanvraag voor een commissie verstuurd naar Ecuador", reageert woordvoerster Wenke Roggen. "Wij kunnen niet zomaar binnenvallen en eigenhandig onderzoek voeren. Ons onderzoek moet worden goedgekeurd, lokale speurders moeten het onderzoek begeleiden. We zijn afhankelijk van medewerking."





Firmin heeft nog meer zorgen. Binnen elf maanden verloopt de concessie van Brams graf in Ecuador. "Ik zou geld willen sturen om het graf te behouden, maar door corruptie komt het wellicht niet terecht", zucht de vader van Bram. In Ecuador is ook geen Belgische ambassade. Dat maakt de zaken er niet makkelijker op.