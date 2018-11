"Oog voor het allerkleinste detail" SOFIE GONNISSEN BOUWT MINIKERSTDORP VOOR 'VROLIJK NIEUWPOORT' GUDRUN STEEN

28 november 2018

02u24 0 Nieuwpoort Een van de toppers van 'Vrolijk Nieuwpoort', dat op 21 december start, is het miniatuurkerstdorp in de Stadshalle. Sofie Gonnissen van atelier The Small World is volop bezig met de inrichting van de huisjes. Nieuwpoort zoekt nog kleine kerstelfjes voor de opening.

'Vrolijk Nieuwpoort' legt dit jaar een aantal nieuwe accenten. Zo zal de ijspiste half overdekt zijn en in het midden staat een kiosk waar geregeld optredens zullen plaatsvinden. De kerstman vertelt tussen kerst en oudjaar elke dag een verhaal. Ook nieuw is X-Mas Village, bij de beiaardtoren. The Outsider Coast plaatst daar zigeunerwoonwagens waarin kinderen kunnen spelen. Nieuwpoort kiest ook niet voor traditioneel vuurwerk om het oude jaar af te sluiten, maar wel voor een diervriendelijke vuurshow.





Jaar werk voor één huis

De topper is 'The Small Christmas World', gecoördineerd door Sofie Gonnissen. Al twintig jaar is zij in de ban van miniatuurbouw. "Mijn dochter had hier vroeger op het Marktplein een speelgoedwinkel en vroeg me om een miniatuurhuisje te bouwen als blikvanger. Ik kreeg de smaak goed te pakken en haar winkel is ondertussen mijn atelier geworden. Dagelijks ben ik bezig met de creatie van een huisje op schaal 1:12, dat is een internationale norm. Hoe ik tewerk ga? Ter plaatse neem ik voldoende foto's en praat ik met de eigenaars. Ik wil echt de ziel van het pand kennen. Het duurt vaak een jaar of langer voor een huis helemaal is afgewerkt. Ik bouw dan ook alles zelf: van de baksteentjes tot de dakpannen en de deuren. Ik heb aandacht voor de allerkleinste details. Dat gaat van een kopje op tafel tot een stuk fruit op de kast. Ook de elektriciteit leg ik zelf."





Chocolade Jacques

"Mijn atelier staat open voor iedereen die de miniatuurkunst wil ontdekken. Voor Nieuwpoortenaren is het gratis", vervolgt Sofie. "Ik heb zo'n dertig mensen uitgenodigd die huisjes zullen aanleveren voor het kerstdorp. Zelf zorg ik voor een kapel en een huis uit de Willem Deroolaan in Nieuwpoort. We kleden alles sprookjesachtig aan met kerstboompjes, sfeervolle lichtjes, enzovoort. Een andere blikvanger is de miniatuurversie van het chocoladeatelier Jacques, dat tot 2013 een vaste waarde was in het centrum van Oostende. Claude Charlier en Blanche Simoens zullen dat atelier tentoonstellen en brengen lekkere chocolade mee in de vorm van kerstbomen en kerstballen. Van 21 december tot 5 januari palmen we het hele gelijkvloers van de Stadshalle in. Op 15 december beginnen we aan de opbouw."





Voor meer informatie, surf naar de website www.vrolijknieuwpoort.be.