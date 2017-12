"Naar huis rijden is niet verantwoord" 02u44 0 Foto JHM Een van de brokstukken viel op de auto van de 28-jarige Paulien.

Enkele auto's zijn volledig vernield door de kraan, maar er zijn ook auto's die zwaarbeschadigd geraakten door brokstukken. Een van die auto's is van Paulien Servaes (28). Ze verblijft met haar gezin in het gebouw aan de overkant van residentie Mosselbank. Ze liep woensdagavond de schrik van haar leven op. Het werd nog erger toen ze de schade aan haar Renault Kangoo zag. "De achterruit is vernield. Binnenin liggen brokstukken. De motor werkt niet meer naar behoren. Naar huis rijden is niet verantwoord. Dat heeft de politie ons ook verboden." (MMB/JHM)