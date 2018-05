"Mijn droom? Echte kolonie zeehonden in Nieuwpoort" PETER BOSSU SCHRIJFT BOEK OVER REDDING IJZERMONDING GUDRUN STEEN

25 mei 2018

02u50 0 Nieuwpoort De voorbije 20 jaar werden er harde inspanningen geleverd om de IJzermonding te redden. Intussen is het een prachtig natuurgebied waar zeehonden dagelijks komen rusten. Diksmuideling Peter Bossu schreef er een boek over. Hij ijvert nog steeds voor extra rustpunten voor de prachtige dieren.

Meer dan 25 jaar geleden was de toekomst van de IJzermonding in Nieuwpoort behoorlijk onzeker. Het afvalwater van duizenden gezinnen liep het gebied in. Bovendien zou de oude marinebasis verkocht worden aan ontwikkelaars. Beton hing als een zwaard van Damocles boven de groene parel, de enige plek in ons land waar een rivier in zee uitmondt. "Gelukkig waren er politici zoals Jan Loones (N-VA) en Johan Vandelanotte (sp.a), die natuur boven beton verkozen", zegt Diksmuideling Peter Bossu. "Het duinendecreet dat ook in die periode werd gestemd, heeft veel veranderd. Het plan Zeehond was geboren. Wat de panda voor WWF was, moest de zeehond voor Nieuwpoort worden. Lokale ondernemers zoals Frans Saint Germain en Eric Seurynck kwamen met centen over de brug. We haalden de nationale media en de bescherming van het natuurgebied ging echt van start. De rest is geschiedenis. Het reservaat is uitgebreid met de marinebasis, alle gebouwen zonder functie zijn afgebroken, de sluizen zijn visvriendelijk aangepast en het vuile water is opnieuw zuiver. Het bewijs daarvan is bijvoorbeeld de Blue Flag die het strand van Nieuwpoort in het pinksterweekend gekregen heeft."





Rustpunten gevraagd

En dan is er uiteraard nog de mascotte. "De zeehond vindt nu terug de weg naar de IJzermonding", vervolgt Peter. "Het is een stille droom dat de zeehonden in Nieuwpoort paren en er een kolonie uitbouwen, maar daarvoor moeten ze rustpunten hebben. Een paar pontons afgesloten voor toeristen, zijn voldoende."





Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) belooft extra inspanningen. "Wat ooit een vervuild, opgespoten gebied was met een marinebasis in verval, is nu een natuurgebied van 130 hectare. De natuur heeft zich hersteld. Dagelijks rusten er drie tot negen zeehonden in de haven en het natuurgebied. Het spotten van die dieren is populair bij wandelaars. De zeehond is uitgegroeid tot een echte ambassadeur. We willen hem dan ook beschermen. Zo hebben we al infoborden geplaatst langs alle slipways. En strandnetten moeten een voornet hebben, zodat zeezoogdieren er niet in verstrikt geraken."





Peter schreef een boek over de redding van de IJzermonding. "Naast archieffoto's staan er ook beelden van zeehonden in. De Nieuwpoortse natuurgids Luc David heeft die foto's genomen. Verder werkte ook Walter Wackenier mee." Het boek 'De IJzermonding ... gered door zeehonden' is te koop voor 23 euro bij de toeristische dienst en de lokale boekhandel.