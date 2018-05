"Meteen als gekken beginnen graven" ALERTE OMSTAANDERS REDDEN MEISJE (9) UIT 1,5 METER DIEPE PUT BART BOTERMAN

25 mei 2018

02u49 0 Nieuwpoort De helden van de dag: de crew van de Nieuwpoort Drivers Days en de mensen van beachbar De Strandjutter. Toen ze zagen dat een Duits meisje in een put van anderhalve meter onder het zand bedolven raakte, renden ze als gekken om haar uit te graven. Jan Calcoen kon het meisje reanimeren. "Op zo'n moment telt elke seconde."

Het 9-jarige Duitse meisje Antonia, met haar ouders op reis in Nieuwpoort, was al voor de tweede dag op rij een put aan het graven op het strand. Ze was al anderhalve meter diep toen de put rond 13.30 uur plotseling instortte. Haar moeder, die alles zag gebeuren, sloeg in paniek alarm, waarop het personeel van beachbar De Strandjutter de hulpdiensten verwittigde en richting de put stormde. "Ook de klanten kwamen helpen. Plots was niets nog belangrijk, enkel het meisje redden", vertelt uitbaatster Heidi Ternier. Ook de crew van de Nieuwpoort Drivers Days snelde te hulp met onder meer Philip Vandenbussche van Star Tent uit Nieuwpoort, Steve Pinson van Klank en Licht uit Veurne en veiligheidscoördinator Jan Calcoen.





"Alle crewleden liepen als gekken richting het strand en we begonnen allemaal te graven als bezetenen. Je kan je niet voorstellen hoe traag het gaat, scheppen enkel met je handen en met het schepje van het meisje", reageren Steve en Philip. Er hielpen in totaal wel een twintigtal mensen graven. "Maar het bleef duren en de moed zakte ons in de schoenen. 'Dieper, dieper', riep de moeder. Maar we zaten al 1,20 meter diep. Plots zagen we dan toch stukje T-shirt", zegt Jan Calcoen, naast veiligheidscoördinator ook vrijwillig brandweerluitenant in Koksijde.





Het meisje werd uitgegraven. Ze was bewusteloos en had geen hartslag meer. Jan nam meteen de reanimatie op zich. "Na enkele minuten kwam ze bij bewustzijn. Een enorme opluchting. Ze heeft geluk gehad dat hier dit weekend een evenement plaatsvindt.Ik ben als veiligheidscoördinator enorm trots op de hele crew en alle helpers. Als we hadden moeten wachten op de hulpverleners, was het al te laat. Op zo'n moment telt elke seconde. Ik ben zelf brandweerman en heb zo'n situatie al vier keer fataal zien aflopen. Putten zijn enorm gevaarlijk", getuigt Calcoen.





De hulpdiensten kwamen kort na de reanimatie aan. Het meisje kon alweer recht staan, maar was nog in shock. Ze werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De put werd dichtgemaakt door de brandweer. De politie Westkust roept op om geen diepe putten te maken in het zand. "Ouders moeten inzien dat het erg gevaarlijk is en hun kinderen verbieden diepe putten te delven, vooraleer het slecht afloopt. De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen voert daarvoor al jaren campagne", zegt politiewoordvoerster Ine Deburchgraeve.