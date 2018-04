"Maanden buiten strijd én opleiding om zeep" VROUW STELT STAD EN AANNEMER IN GEBREKE NA VAL BIJ WEGENWERKEN BART BOTERMAN

02u54 0 Nieuwpoort Nathalie Billiet (52) houdt een drievoudige enkelbreuk en gescheurde ligamenten over aan een val in de Marktstraat tijdens wegenwerken. Ze moet maanden revalideren en kan daardoor ook haar opleiding tot hondenfokker niet afmaken. De vrouw stelt de stad Nieuwpoort en Aannemingen Penninck in gebreke.

Nathalie Billiet uit Nieuwpoort was op 19 april rond de middag onderweg naar haar huisarts, maar belandde in plaats daarvan in het ziekenhuis. De onfortuinlijke vrouw mispakte zich aan een put van wel 15 centimeter diep in de Marktstraat. Daar waren wegenwerken bezig. Ze kwam ongelukkig ten val, brak haar rechterenkel op drie plaatsen en scheurde ook de ligamenten. Haar linkerbeen is zwaar verstuikt. "Ik werd onmiddellijk geholpen door de Portugese arbeiders en iemand belde de hulpdiensten. Ter plaatse werd mijn ontwrichte voet terug op zijn plaats geduwd, terwijl ik kermde van de pijn. Een uur later ging ik al onder het mes. De artsen besloten me onmiddellijk te opereren omdat de zenuwen konden afsterven. Ik moet nog weken in het ziekenhuis blijven en zal daarna revalideren in het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) in Oostduinkerke. Wellicht duurt het nog maanden vooraleer ik terug kan stappen", doet Nathalie haar relaas.





Put niet bedekt

De vrouw besloot vorig jaar haar leven om te gooien en haar job als commercieel directeur bij Virgin Express op te geven. "Ik ben al sinds mijn kindertijd gepassioneerd door honden en wou mezelf omscholen om blindengeleidehonden op te leiden. Daarnaast volg ik ook een opleiding voor pensionhouder en hondenfokker. Op 1 september ging mijn opleiding bij Syntra West van start, maar dat schooljaar was een maat voor niets. Ik kan mijn praktisch examen binnen enkele weken niet afleggen, een ramp", aldus Nathalie. Via haar verzekeraar stelt ze de stad Nieuwpoort en Aannemingen Penninck, die de wegenwerken uitvoert, in gebreke. "Veiligheid gaat boven alles. Ze hadden die put moeten bedekken", stelt ze. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) vindt het alvast een spijtig voorval. "Bij ongevallen met wegenwerken is de aannemer verantwoordelijk voor de veiligheid. Maar volgens mij treft die geen schuld, want er staat duidelijk aangeduid dat het om een werfzone gaat", aldus Vanden Broucke. Werfleider Bernard Bataille van Aannemingen Penninck stelt dat zij geen fout maakten. "Ik vind dit zeer jammer voor die vrouw, maar pas wanneer een put dieper is dan een halve meter, moet een aannemer die daadwerkelijk bedekken of aanduiden. Er staat bovendien goed aangeduid dat het om een werfzone gaat. We hebben de putten nu wel bedekt, al moest dat niet", aldus de werfleider. Intussen zal Nathalie nog enkele weken in het ziekenhuis moeten verblijven, gezien ze ook nog niet kan steunen op haar linkerbeen.