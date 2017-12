"Klap was oorverdovend, toen kwam gevaarte recht op ons af" ZESTIGTAL BEWONERS GEËVACUEERD NA RAMP MET TORENKRAAN MATHIAS MARIËN EN JELLE HOUWEN

02u42 0 Mathias Mariën De kraan belandde op het appartementsgebouw en richtte een grote ravage aan. Nieuwpoort Nadat door rukwinden een torenkraan in de Franslaan in Nieuwpoort neerkwam op een appartementsgebouw ontstond gisteren heel wat paniek. Tientallen mensen waren getuige van het incident en werden opgevangen door de gemeente. Kelly Bosmans zag alles vanop de eerste rij gebeuren. "De kraan plofte vlak bij ons neer. Ik was verstijfd van angst", zegt Kelly. Ook kinderen waren getuige van het drama. Zij vreesden voor een aanslag.

Even na 18 uur kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse nadat duidelijk werd dat de situatie zeer ernstig was. Daarbij zetten ze meteen een grootschalige evacuatie op poten. In totaal moest de brandweer een zestigtal bewoners uit het gebouw halen. Vlak voordien hadden heel wat mensen de ramp met hun eigen ogen zien gebeuren.





Jelle Houwen Kelly Bosmans met haar familie. De kraan plofte neer

Grote vuurbal

Kelly Bosmans was één van hen. "We stonden net allemaal buiten het appartement van mijn ouders aan de overkant", doet Kelly het relaas.





"Omdat er veel cadeautjes in de auto moesten, stond die op de binnenplaats geparkeerd. Opeens werden we opgeschrikt door een oorverdovende knal. Seconden later zagen we de kraan recht op ons afkomen. Een paar tiental meter verderop plofte die neer. Het was verschrikkelijk." Volgens enkele andere getuigen was meteen daarna een grote vuurbal te zien, die ontstond door het knappen van de elektriciteitskabels. Wat daarna volgde tart alle verbeelding: auto's zaten verwrongen onder het staal, mensen liepen in paniek de straat uit en brokstukken vlogen tientallen meter in het rond.





Mathias Mariën De kinderen, Noor (6,5) en Louïse (2,5), bekomen buiten van de schrik. "Gelukkig hebben we onze hond mee."

Slachtoffers

Ondertussen trok Kelly samen met haar familie de straat op om slachtoffers te zoeken. "We zagen hoe bestuurders uit hun verwrongen wagens moesten kruipen. Dat beeld vergeet ik nooit meer." Alles bij elkaar vielen vier slachtoffers, onder wie een die het leven liet. De vrouw zat gevangen in haar appartement en kon niet meer tijdig gered worden. De schade aan het gebouw is groot. Een familie uit Genk verblijft op de bovenste verdieping en wist gisteravond laat nog niet of ze terug naar hun appartement konden. "Onze twee kleine kinderen hoorden een luide knal en vreesden voor een aanslag. 'Mama, mama, een bom! Help', riepen ze. Natuurlijk waren ook wij even in paniek", vertelt mama Elke Severijns. "Ik ging meteen kijken op het balkon en zag de kraan liggen. Meteen wist ik: we moeten hier weg. We graaiden nog wat spullen bij elkaar en vluchtten weg. Op dat moment was de brandweer net gearriveerd. Zij vroegen ons om afstand te houden." Ondertussen probeerde Elke samen met haar echtgenoot Teis hun dochters Noor (6,5) en Louïse (2,5) te kalmeren. Zij moesten samen met de hele buurt buiten lijdzaam toezien hoe de hulpdiensten de immense schade opmat. "Gelukkig hebben we ons hondje mee. Dat is al wat leuker", klonk het na enkele uren al positiever.





Auto's beschadigd

Door de rondvliegende brokstukken raakten ook talloze voertuigen beschadigd. Enkele bestuurders konden maar ternauwernood ontsnappen aan een ramp. De komende dagen zal het stadsbestuur de volledige situatie in kaart brengen. Nu al staat vast dat heel wat flats onbewoonbaar zijn. "We stellen alles in het werk om de nodige opvang te voorzien", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).