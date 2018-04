'Johnny Cash' krijgt celstraf voor drugdeals 21 april 2018

02u55 0

De legendarische zanger Johnny Cash blijkt nog steeds te leven, is 33 jaar oud, woont in Nieuwpoort en dealt er cannabis. Het gaat niet om de countryzanger die overleed in 2003, maar om Jeremy F, een man die in het drugsmilieu in Nieuwpoort bekend staat als 'Johnny Cash'. De man werd bij een verkeerscontrole op 4 maart vorig jaar betrapt terwijl hij in de auto zat met 70 gram cannabis in zijn onderbroek. Bij een huiszoeking werd ook wat hasj en marihuana gevonden. In zijn gsm staken heel wat drugssmsjes, verstuurd naar 'Johnny Cash', een enkele daarvan handelde over heroïne. "Maar hij is geen verkoper, hij depanneert enkel wat vrienden als zij zonder zitten", sprak zijn advocaat. Cash kreeg er 8 maanden cel en 8.000 euro boete voor, met uitstel. (JHM)