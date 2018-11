"Ik twijfelde even, maar de zee riep" KEVIN VAN GEKAPSEISDE MORGENSTER VAART MEE MET GARNAALVISSERS BART BOTERMAN

14 november 2018

02u22 0 Nieuwpoort Het vissersleven, dat zit in het bloed. Zelfs door een scheepsramp is het er niet uit te krijgen. Kevin Zaman (26) uit Nieuwpoort ging maandagnacht opnieuw varen op zee, minder dan een week nadat hij de dood in de ogen keek. "Even had ik het lastig om mijn vrouw en kinderen achter te laten. Maar de zee riep."

Wie hulpeloos in volle zee belandt door een gekapseisd schip, zoals Kevin Zaman vorige woensdag bij de ramp met de O.13 Morgenster, zou al eens denken: 'nooit meer'. Kevin niet. De visserij is zijn leven. De dagen na de ramp ging Kevin naar de Kaai in Nieuwpoort om zijn collega's te groeten. Bevriende vissers Rudy Beuckels en Gregory Arnoys van de garnaalkotter N.86 Rudy vroegen Kevin of hij mee garnalen wou vissen voor de Belgische kust. "We willen deze jongen terug op weg zetten om zijn droom te vervullen. Die droom is visser zijn. Hopelijk vindt hij de moed terug. Wij willen hem daar bij helpen", vertelt schipper Rudy Beuckels. Het kwam ook goed uit, want ze konden wel nog iemand gebruiken aan boord.





In goede handen

"Ik twijfelde heel even, maar voelde de zee roepen. En ik weet dat ik bij Rudy en Gregory in goede handen ben", zegt Kevin. Het plan was om komende zondag mee aan boord van de garnaalkotter te gaan. Maar toen Kevin maandag opnieuw goedendag ging zeggen aan zijn toekomstige collega's, vroegen ze hem of hij diezelfde avond al mee wilde gaan. De N.86 Rudy zou dinsdagmorgen terugkeren. "De zee was vlak en we zouden niet zo ver varen. Dat was misschien wel de beste manier om de schrik te overwinnen. Als Kevin het te moeilijk zou hebben, zouden we wel terugkeren", aldus Rudy Beuckels. Kevin reed meteen naar de gespecialiseerde visserswinkels om de benodigde spullen, die hij was kwijtgeraakt tijdens de ramp met de O.13. Maandagnamiddag klom hij vroeger dan verwacht aan boord.





"Er zijn enkele tranen gevloeid bij het afscheid met mijn vrouw. Maar gelukkig was ik maar een nacht van huis. Het gevoel aan boord was positief, al wist ik niet hoe ik erop zou reageren. Ik heb zeker schrik opgelopen bij scheepsramp, maar Rudy en Gregory hebben me erdoorheen geholpen", vertelt Kevin over zijn eerste vaart sinds de ramp.





Geschrokken zoontje

"De hele tijd kon ik de kust zien en dat stelt gerust. Toen Claude (Hollebeke, red.) en ik ons vorige woensdag drie kwartier lang vastklampten aan een boei op volle zee, zagen we enkel water. Dat is een heel ander gevoel", aldus Kevin, die de bemanning van de O.13 Morgenster nog erg dankbaar is voor alle collegialiteit. Naar eigen zeggen zou Kevin niet weten wat hij anders zou moeten doen dan zeevisserij. "Ik ben dit leven gewoon geworden en liep ook acht jaar visserijschool. Zoiets doe je niet als je er niet voor gemaakt bent." Voor zijn echtgenote Sabrina Vandenbussche, zoontje Liam (9) en dochtertje Helena (1) is er wel goed nieuws. De garnaalkotter N.86 Rudy keert elke dag terug naar de haven. Zo is Kevin nooit meer dagenlang weg op de woeste zee. "Liam was maandag na school toch even geschrokken toen ik vertelde dat Kevin opnieuw zou varen", zegt Sabrina. "We zijn meteen nog naar het schip gereden om Kevin uit te zwaaien. En Kevin beloofde dat hij snel terug kwam. Een opluchting voor ons allemaal."