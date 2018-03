"Hier krijg je wereldreis op je bord" RESTAURANT 'DE TUIN' VIERT 25 JAAR MET NIEUW CONCEPT GUDRUN STEEN

31 maart 2018

03u13 0 Nieuwpoort Restaurant 'De Tuin' is een kwarteeuw gevestigd op de Zeedijk in Nieuwpoort. Dat vieren chef-kok Sandrine Losfeld en haar man Benny Quartier, beide 53 jaar, met een nieuwe formule. "Met onze gerechten laten we de gasten een wereldreis maken", zegt het koppel.

Sandrine is geboren tussen de kookpotten. "Mijn ouders runden in Kortrijk restaurant 'De Tuin'. Ik was nog geen zes jaar en stond al wortels te schrapen met mijn moeder in de keuken", lacht Sandrine, die zelf al 33 jaar kokkin is. "Op het einde van hun loopbaan, ondertussen 25 jaar geleden, verhuisden ze naar de Zeedijk om daar een kleiner restaurantje met een 25-tal couverts te starten. De naam behielden ze. Ik had ondertussen een koksopleiding genoten en stapte mee in de zaak. Benny kwam er pas later bij en in 2002 namen we 'De Tuin' over." Met zijn tweetjes ontvangen ze de gasten. Benny heeft geen horecaverleden, zijn vader was werkzaam bij Defensie. "Mijn vakantiejobs deed ik wel in cafés en mijn liefde voor het restaurantgebeuren is groot. Ondertussen draait de tandem vlekkeloos: mijn vrouw in de keuken en ik in de zaal."





"Samen zijn we naar alle werelddelen getrokken om ons te laten onderdompelen in de lokale cultuur", vertelt Sandrine. "Voor ons geen kraaknette hotels, maar wel knusse logementen dichtbij de bevolking. Het is tijdens die avonturen dat ik nieuwe ingrediënten en specerijen ontdekte die ik hier in Nieuwpoort combineer met streekproducten. Ik ga zelf naar bio-boeren in de regio om mijn producten te selecteren. Het zilveren jubileum van ons restaurant geven we extra cachet door een nieuw concept te lanceren. We bieden onze gasten een wereldreis op het bord aan. Onder de noemer 'Flavours of the World' zetten we allerlei potjes op tafel waaruit de klant kan lepelen. Een wereldkeuken met een Belgische stempel, dat mag je verwachten. De tikka masala is een Indisch stoofpotje, maar met bloemkool en krielaardappels van de lokale boer. In het Zaïrees gerecht moambé gebruik ik dan weer een polderkip."





Toekomst

Ondertussen sleutelt het echtpaar aan een nieuwe naam en een extra dienstverlening. "'De Tuin' past niet echt meer bij onze ligging en filosofie", vindt Benny. "We opteren voor Bagus- een Indonesisch woord dat 'lekker' betekent- als nieuwe naam, maar voorlopig blijft het wel nog 'De Tuin'. Daarnaast willen we ook een take away starten, maar die plannen zijn nog niet helemaal concreet."