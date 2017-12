"Flat voor maanden onbewoonbaar" 02u44 0 Foto JHM Het koppel trekt nu noodgedwongen naar een zus in Tienen.

Julien Steels (82) en zijn vrouw Huguette Wauben (80) wonen al 28 jaar in Nieuwpoort, maar zijn afkomstig uit Tienen. Ze wonen op de zevende verdieping van residentie Mosselbank. "We waren aan het eten, want het was net 18 uur", vertellen ze. "Opeens hoorden we een donderend geraas. Enkele seconden later een enorm gebulder van heel dichtbij. Onze hele flat bewoog, we zijn letterlijk van onze stoelen gevallen. Toen de we deur openden, zagen we pakken rook. Wat later kwam de brandweer ons halen. Pas toen zagen we de ravage. Onze flat is zwaarbeschadigd. Ons terras is weg, er zitten scheuren in de muren. De afgelopen nachten verbleven we op hotel. We hebben met de brandweer wat spullen gehaald en trekken dan naar een zus in Tienen. Wellicht moeten we maanden elders leven." (MMB/JHM)