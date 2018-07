"Extra vuilnisemmers, en iederéén is tevreden" HANDELAARS EN BEWONERS SMAKEN VERNIEUWDE MARKTSTRAAT GUDRUN STEEN

12 juli 2018

02u39 0 Nieuwpoort Gisteren opende het Nieuwpoortse stadsbestuur officieel zijn vernieuwde Marktstraat. Handelaars en bewoners toostten op het mooie resultaat. Vooral de brede en effen voetpaden appreciëren ze. "Beleving heeft nu voorrang op het verkeer. Er wordt veel trager gereden", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

De Marktstraat in het historische stadscentrum van Nieuwpoort is een winkelerf waar voetgangers en fietsers voorrang hebben op chauffeurs. Een belevingsstraat dus met brede voetpaden, bomen en geen niveauverschillen. Het stadsbestuur investeerde er 2,4 miljoen euro in. "Het kruispunt Langestraat-Marktstraat-Oostendestraat pakken we in oktober aan", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "Daarna geven we de Oostendestraat dezelfde hedendaagse look. Het is uitkijken naar de ontwikkeling van de jachthavensite. Daar komen honderden woongelegenheden. Er is een akkoord voor een brug tussen dat toekomstige stadsdeel en de Oostendestraat. Het zal zeker een boost betekenen voor de lokale middenstand. Tot slot plannen we onder de Kaai een extra randparking. De Marktstraat is het eerste winkelerf in onze stad. Beleving heeft voorrang op het verkeer. Chauffeurs rijden veel langzamer. En straks als de kerstperiode aanbreekt, zal het hier ook gezellig zijn. We trokken namelijk 368.000 euro uit voor kerstversiering."





Wibo Lemmens (34) en Hannelore Vanacker (29) openden midden in de heraanleg van de Marktstraat hun restaurant Wasserette. "De werken hebben de 33 handelaars dichter bij elkaar gebracht", zegt Hannelore. "Maandelijks trokken we uit de ongeveer 500 stempelkaarten een paar winnaars. De communicatie met het stadsbestuur was perfect en het resultaat oogt fantastisch. We hebben er geen probleem mee dat je in de Markstraat slechts een half uur mag parkeren. Een parking voor de deur van onze zaak is er niet maar daar maken onze klanten geen punt van. Bij de bakker en slager bijvoorbeeld kan je wel even de auto achterlaten wat ook logisch is. Extra vuilnisbakken of asbakken zijn nodig, want de peuken vliegen te vaak in de goten."





Sfeerverlichting

Daniel Verstraete (73) en Rosette Bonte (74) van Lederwaren Bonte geven een grote onderscheiding voor de brede voetpaden.





"We merken nu al dat veel meer mensen door de Marktstraat slenteren. Dat kortparkeren vinden we heel goed, want zo roteert het verkeer vlotter. Er is voldoende parking in de buurt." Ann Gheeraert (55) tot slot woont in de Markstraat. "Ook ik ben heel content. De werken verliepen bijzonder vlot. 's Avonds is het prachtig met de sfeerverlichting. Er raast ook minder verkeer door de straat. De gevels komen mooi tot hun recht en de mensen kunnen op hun gemak de vele mooie winkels bekijken."