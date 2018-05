"Elk broodje in de vuilnisbak is er een te veel" 30 mei 2018

02u28 1 Nieuwpoort Nele Decorte (31) van de ontbijt- en lunchzaak Juliette in de Albert I-laan in Nieuwpoort-Bad is vanaf 7 juni te vinden op de app 'too good to go'. Die lanceerde Jonas Matisse uit Gent twee jaar geleden.

In de regio Westkust zijn er nog niet zo veel handelszaken op te vinden. "Je downloadt de app helemaal gratis. Je scrolt door het aanbod en reserveert een pakket. Dat kan je dan een half uur voor sluitingstijd komen afhalen", legt Nele de werkwijze uit. "In zo'n pakket kan bijvoorbeeld één liter soep met wat brood zitten of een gezond taartje afhankelijk van wat er op het einde van de dag nog in de toonbank ligt. Zo'n pakket heeft een winkelwaarde van zes euro maar kan de klant voor 2,59 euro kopen via de applicatie. Mocht blijken dat ik niets overheb, dan wordt de klant tijdig verwittigd.





Milieuvriendelijke acties

'Too good to go' ken ik van in Gent waar het een groot succes is. Elk brood dat je kan redden van de vuilnisbak is een goede zaak. Ik gruw van voedselverspilling en zo'n app is ideaal om daartegen in te gaan. Daarenboven komen nieuwe klanten over de vloer." Nele heeft nog milieuvriendelijke acties. "Klanten die een herbruikbare tas meebrengen, beloon ik met een korting van vijftig cent. Drank verkoop ik zoveel mogelijk in glas. Plastieken zakjes verving ik door papier."





Populairder

De applicatie 'too good to go' wordt populairder. Vorig jaar werden 2 miljoen maaltijden van de vuilbak gered. Zeven landen in Europa zijn erop aangesloten. (GUS)