"Dit strand is voorbeeld voor onze kust" NIEUWPOORT PRONKT ALS EERSTE MET KEURMERK 'BLAUWE VLAG' GUDRUN STEEN

22 mei 2018

02u26 0 Nieuwpoort Het strand van Nieuwpoort is het eerste langs de kustlijn waar de blauwe vlag wappert. Een uitstekende waterkwaliteit, de toegankelijkheid en aparte inzameling van afval op het strand zijn de drie hoofdredenen waarom Nieuwpoort het keurmerk krijgt.

De Blue Flag, een erkenning van GoodPlanet Belgium en Toerisme Vlaanderen, zie je in ons land op 22 plaatsen. Tot voor kort waren dat alleen jachthavens en zwemvijvers, maar sinds het voorbije weekend mag je daar ook een strand aan toevoegen. Die eer viel Nieuwpoort te beurt. "We zijn fier dat we die pioniersrol spelen aan de kust. Hopelijk nemen de andere kustgemeenten er een voorbeeld aan", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).





Kinderboerderij

"We maakten een lijvig dossier op en voldeden aan alle 33 criteria die de internationale organisatie Foundation for Environmental Education oplegde. In ons land coördineert GoodPlanet dat. Wat me vooral blij maakt, zijn factoren zoals een uitstekende waterkwaliteit en een toegankelijk strand voor iedereen. Verder zamelen we al langer het afval selectief in op het strand. We organiseren regelmatig educatieve activiteiten met het accent op duurzaamheid. Ik denk daarbij onder meer aan de wandelingen, georganiseerd door onze kinderboerderij. Het is een werk van jaren dat we nu beloond zien."





Het was GoodPlanet-ambassadrice Roos Van Acker die in Nieuwpoort de vlag kwam hijsen, samen met een groep kinderen. Die mochten eerst een enorm exemplaar symbolisch opgraven. "Nieuwpoort heeft zijn kandidatuur ingediend voor de Blue Flag en voldeed aan alle voorwaarden. Het is de bedoeling dat ook de andere negen kustgemeenten volgen. Als die wat kleine inspanningen doen, moet dat beslist lukken", zegt projectmanager Blue Flag Simon Reijniers. Naast het strand van Nieuwpoort kregen het voorbije weekend ook 12 zwemvijvers en 9 jachthavens de blauwe vlag.





Betalend

"Het kwaliteitslabel wordt over de hele wereld toegekend in 45 landen. In totaal gaat het om 4.423 blauwe vlaggen. We zijn blij dat de Belgische stranden stilaan het belang inzien van onze Blue Flag. In Nederland bijvoorbeeld is die op bijna elk strand te zien. Elk jaar controleren we om te zien of alle voorwaarden nog in orde zijn. Het is een onafhankelijke Belgische en internationale jury die de kandidaten screent", legt Simon Reijniers uit. Gratis is de Blue Flag voor kustgemeenten niet. Ze kost per strandzone 950 euro. In Nieuwpoort zijn er twee dergelijke zones.





Jachthavens

De jachthavens aan onze kust waar een Blue Flag wappert, zijn de VVW in Blankenberge, de Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort, VVW Nieuwpoort en de Royal Belgian Sailing Club Zeebrugge. Er is in onze regio geen enkele zwemvijver die het kwaliteitslabel kreeg.