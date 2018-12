Nieuwjaarszangers trekken weer van deur tot deur Doel: zingzak bomvol centjes en snoep Toon Verheijen

27 december 2018

10u38 4 Ze smeren hun kelen, leggen hun warme kleren en schoenen al klaar en halen de zingzak weer van onder het stof (of ze hebben een nieuwe gekregen). Doel: centjes en snoepgoed verzamelen. Ook in de noordrand van Antwerpen leeft het nieuwjaarszingen op 31 december nog als vanouds. Bijna overal zetten gemeentebesturen en verenigingen zich mee in om er een aangename en vooral veilige voormiddag van te maken.

MALLE

In Malle krijgen de zangertjes dit jaar de hulp van de politie en de gemachtigde opzichters om hen op enkele gevaarlijke punten in Oost- en Westmalle veilig te laten oversteken. De gemeente doet ook mee, want wie naar het gemeentehuis in Westmalle of de Notelaar in Oostmalle komt krijgt een geschenkje.

BRASSCHAAT

De gemeente doet altijd een extra inspanning om de traditie in ere te houden. “We hebben zingzakken verspreid bij de kinderen van de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar”, zegt afscheidnemend schepen van jeugd Niels de Kort (CD&V). “Wie er geen heeft, kan ook nog altijd langs de jeugddienst passeren.” Ook op Driekoningen gaan in Brasschaat de kinderen de straat op.

BRECHT

De dienst Vrije Tijd zorgde dit jaar voor leuke affiches om op te hangen met daarop ook enkele bekende deuntjes die gezongen kunnen worden. Die is verspreid onder alle inwoners en in alle handelszaken. De bedoeling is dat iedereen ze ophangt (of niet) om duidelijk te maken waar de zangertjes echt welkom zijn. Alle kinderen op de Brechtse scholen hebben ook een zingzak gekregen. Op verschillende plaatsen in de gemeente staan verenigingen waar de kinderen zich kunnen verwarmen met een chocomelk of een kleine versnapering.

WUUSTWEZEL

De leden van de jeugdraad hebben alle eerstejaars dit jaar een zingzak gegeven om op 31 december de baan op te trekken. De zakken werden dit jaar in een nieuw kleedje gestoken. Er zat ook een wenskaartje in.

ESSEN

Alle kleuters van de instapklassen en alle nieuwe leerlingen van de kleuter en lagere scholen krijgen op school een zingzak. Wie er geen geeft gekregen, kan nog altijd op het gemeentehuis terecht. De jeugdraad voorziet heerlijke soep en warme chocomelk waar ze kunnen opwarmen op verschillende locaties. Verschillende verenigingen zetten zich daar voor in.

KALMTHOUT

Op enkele plaatsen zullen er standjes staan voor de zangertjes (en hun ouders) om zich even op te warmen. Dat is onder meer het geval aan de pop-up Winterbar in Achterbroek. Daar zijn de kinderen welkom tussen 10 en 13 uur. De gemeente plaatst ook overal signalisatieborden. “We hebben ook héél wat zingzaken uitgedeeld dus we hopen dat de zangertjes massaal de straat optrekken”, vertelt schepen Silke Lathouwers (CD&V). Ook de animatoren van Speelpleinen Kalmthout organiseren allerlei dingen op het buitenterrein van JH Govio. Buiten kan er iets lekkers gegeten of gedronken worden t.v.v. de animatoren. Zij voorzien verschillende versnaperingen om deze laatste dag van het jaar door te komen. In de grote zaal kan men zich opwarmen door gezellig mee te dansen op de liedjes van Just Dance op groot scherm samen met de animatoren van Speelpleinen Kalmthout. In het café kan men terecht voor iets fris te drinken.

KAPELLEN

De gemeente voorziet geen speciale initiatieven. Ze plaatsen wel duidelijke signalisatieborden om autombilisten er op te wijzen dat er weer heel wat zangertjes de baan op zijn.

STABROEK

Ook in Stabroek geen speciale initiatieven, maar de kinderen trekken er wel massaal de straat op.

ZOERSEL

In Zoersel trekken de kinderen al om 8 uur ’s morgens de baan op. Er wordt vooral gezongen op de Handelsslei en de Kapellei en een gedeelte van de Zoerselsteenweg. Politiemensen en gemachtigde opzichters zorgen dit keer voor de veiligheid op de kruispunten om de kinderen over te laten.

SCHILDE

De gemeente heeft affiches verspreid om het zingen te promoten en waarschijnlijk zullen weer enkele honderden kinderen daar gevolg aan geven.

SCHOTEN

Vooral de Paalstraat zal opnieuw overspoeld worden door nieuwjaarszangertjes om daar van winkel tot winkel te gaan. De gemeente doet zelf niet mee. Tijdens ‘Schoten schol’ op 6 januari staat er weleen podium en de kindjes zullen dan Driekoningen zingen.

