VIDEO: Ontdek Marcs kerstmannentuin met zingende beren Tot 500 kerstmannen te vinden in dit sfeervolle huis Birger Vandael

09 december 2018

11u42 0 Nieuwerkerken Wie houdt van ‘jingle bells', ijsprinsessen en heel veel ‘ho ho ho’ moet de komende weekends zeker eens in Kozen bij Nieuwerkerken passeren. Ook dit jaar openen Marc Willems en Ria Droogmans er hun kersthuis met bijhorende kerstmannentuin. "De opening zaterdagavond was met honderden bezoekers een groot succes ondanks de regenval", vertelt Marc tevreden.

Aan de Doorstraat 7 vind je deze sfeervolle beleving die het afgelopen weekend en de komende twee weekends tussen 18 en 21 uur gratis te bezichtigen is. “De zingende sneeuwberen zijn dit jaar nieuw én blijken een schot in de roos. Mensen vinden het geweldig. Ook over het huisjesdorp zijn ze heel enthousiast. Een derde pronkstuk is de slapende kerstman. Je hoort hem snurken en ziet zijn buik op en neer gaan”, lacht Marc. Ook heel wat andere kerstmannen zijn voortdurend in beweging: ze spelen een instrument of klimmen op de daken.

Nieuw bed voor kerstman

Dat de kerstman dit jaar in zijn eigen bed slaapt, is ook positief voor Marc en Ria. Vorig jaar stonden ze hun bed immers nog af en verhuisden ze naar de zetel. “Onze nachtrust in december is dit jaar toch beter. Het was een goed idee om een nieuw bed aan te kopen voor de kerstman", knipoogt Marc. Voor de rest is het huis in feite in twee kleuren verdeeld. “Het blauwe gedeelte staat voor het koude gedeelte, met ijsprinsessen, zeehondjes, sneeuwmannen en ijsberen. Eén van de ijsberen zoekt zelfs verkoeling op in het bad. Het rode gedeelte staat dan voor de warmte van de kerstdagen met prachtige kerstversiering. Buiten vind je onder meer de slee van de kerstman.”

Het huis lijkt wel een thema-attractie in de Efteling. Het koppel steekt dan ook heel veel tijd in de voorbereidingen. “Eigenlijk beginnen we al halverwege augustus met het klaarzetten van het huis. In de tussentijd stockeren we al het materiaal op zolder en in een garagebox. De zoektocht naar kerstmannen loopt het hele jaar door. We proberen daarbij altijd wel de nostalgische sfeer te verzekeren. In totaal staan hier tussen 400 en 500 kerstmannen gok ik.”

Goed doel

Een deel van de opbrengsten van de kerstmannentuin gaat naar het goede doel ‘Star Ter Koze’. Dat is een zorgboerderij waar verschillende therapeutische activiteiten met paarden georganiseerd worden.