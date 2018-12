VIDEO. Geniet mee van Marcs Kerstmannentuin met zingende beren Birger Vandael

Ook dit jaar openen Marc Willems en Ria Droogmans uit Kozen opnieuw hun kerstmannentuin voor publiek. Niet alleen de tuin, maar ook het huis zelf stralen Kerstmis uit. Aan de Doorstraat 7 vind je deze sfeervolle beleving, die gratis te bezichtigen is dit weekend en de komende twee weekends tussen 18 en 21 uur. “Nieuw dit jaar zijn de zingende sneeuwberen, waarvan er eentje ook een baby in de arm heeft. We weten niet op hoeveel bezoekers we moeten tellen, elk jaar wordt het een beetje drukker”, lacht Marc. Ook opvallend: vorig jaar lag de kerstman nog in het bed van het echtpaar, maar die kreeg nu zijn eigen bed. Een deel van de opbrengst van de kerstmannentuin gaat naar het goede doel ‘Star Ter Kozen’.