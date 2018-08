Superflitspaal op Diestersteenweg 29 augustus 2018

Op de Diestersteenweg in Nieuwerkerken wordt vanaf vandaag een hele week dag en nacht geflitst.





De laatste metingen wijzen uit dat liefst de helft van de weggebruikers op de Diestersteenweg sneller rijdt dan de toegestane 50 kilometer per uur. En dat wil de politie nu tegengaan met een superflitspaal. Daar kan je niet echt naast kijken, maar dat is dan ook niet de bedoeling. Het opzet is sensibiliseren en zoveel mogelijk bestuurders aansporen om trager te gaan rijden.





De superflitspaal kan overigens in beide richtingen flitsen, en over meerdere rijstroken heen. En belangrijk: het toestel is onbemand.





(DSS)