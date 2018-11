Miet Bessemans keert terug naar schepencollege DSS

09 november 2018

Burgemeester Deferm neemt de bevoegdheden Politie, Brandweer, Burgerlijke stand en Bevolking voor zijn rekening, maar krijgt er ook de zware post Financiën en de nieuwe post Verkeersveiligheid bij. Oud-burgemeester Benny Bamps wordt schepen van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Luc Vaes blijft op post als schepen van Openbare Werken en Nutsvoorzieningen, maar neemt er Onderwijs en Buitenschoolse Kinderopvang bij. Ook huidig schepen Rohnny Schreurs blijft aan en hij blijft ook verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Milieu en Landbouw. Miet Bessemans, eerder al OCMW-voorzitter en schepen van Jeugd van 2007 tot 2009, keert terug als schepen van Cultuur, Jeugd, Sport en Feestelijkheden.

Stoelendans

Vanaf januari 2021 krijgen de jongeren meer bevoegdheden. Arnoud Nijssen neemt dan de fakkel over van Benny Bamps als schepen van Sociale Zaken. In januari 2023 volgt een echte stoelendans met veel wissels van bevoegdheden. Luc Vaes stopt dan als schepen, en de bevoegdheid Openbare Werken verhuist naar Rohnny Schreurs. Die ziet dan een aantal bevoegdheden zoals Lokale Economie en Milieu verhuizen naar de 32-jarige Christel Jorissen, die haar intrede maakt in het schepencollege. Onderwijs en Kinderopvang neemt zij over van Vaes, en ook de bevoegdheid Jeugd van Bessemans.