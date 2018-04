Inbrekers slaan vader en zoon 06 april 2018

02u50 0 Nieuwerkerken Een vader en een zoon hebben maandagochtend zware klappen gekregen van twee mannen die hun woning binnen drongen in Nieuwerkerken. De politie kon intussen twee verdachten bij de kraag vatten.

De feiten speelden zich af in de nacht van zondag op maandag in de woning van de slachtoffers. Twee mannen van 34 en 35 jaar oud uit Sint-Truiden drongen het huis binnen, en kwamen eerst oog in oog te staan met de zoon. De daders waren geen onbekenden voor het slachtoffer. De bewoner werd bovendien hardhandig toegekakeld. Toen ook de vader wakker werd door het kabaal, kreeg hij eveneens enkele rake klappen toegediend. De agressieve inbrekers sloegen vervolgens zonder buit weer op de vlucht.





"Toen onze politiediensten aankwamen, was de ambulance reeds aangekomen voor de vader en zijn zoon", zegt woordvoerder Bruno Coppin van het parket Limburg. "De zoon raakte ernstig gekwetst en werd opgenomen in het ziekenhuis." Daar werd hij naar de afdeling intensieve zorgen gebracht. Aan de hand van getuigenissen kon de politie wel snel twee verdachten inrekenen. "Maandag werden de twee vermoedelijke daders gearresteerd", aldus Coppin. "De twee mannen zijn trouwens gekend voor eerdere feiten. Zij mochten zich komen verantwoorden bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Eén van de mannen is voorlopig aangehouden, maar het onderzoek loopt nog." (RTZ)