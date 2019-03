Boer Piet draait muziek voor zijn varkens om ze gelukkiger te maken: “Ze horen het liefst country” Dirk Selis

29 maart 2019

16u51 0 Nieuwerkerken In Wijer bij Nieuwerkerken luisteren de varkens al eens graag naar een streepje country&western. Maar ook de rustigere nummers van Coldplay en Bruce Springsteen staan op de playlist. De varkens krijgen er minder stress door en kwispelen vrolijk in het rond.

De Wijerse varkensboer Piet Paesmans merkte dat zijn varkens na een uurtje ‘dekken’ moe begonnen te worden. “Ze beginnen er altijd gretig aan, maar twee uur volhouden is moelijk, na een uurtje vallen ze in ‘panne’. Het viel mij op dat wanneer mijn zoontje mij vergezelde, de varkens vrolijker werden. Mijn zoontje zong steevast liedjes van The Lion King. Wanneer hij begon te zingen, kwispelden de varkens opnieuw met hun staartjes en kregen ze er opnieuw zin in.” Dat zet Peter aan het denken. Wat als ik nu eens echte muziek opzet. En hij begon met elke dag telkens drie sessies van twee uur muziek te draaien.

“Ik merkte dat countrymuziek heel populair was bij de varkens. Daar worden ze echt vrolijk van, terwijl slaapliedjes en klassieke muziek ze eerder rustig maken. Het verschilt ook tussen de biggen, de zeugen en de vleesvarkens. Varkens zijn groepsdieren. Weet u, een onrustig varken steekt de groep aan. Muziek doet het omgekeerde, het vermindert de stress. Varkens zijn gevoelige dieren die snel uit hun evenwicht te brengen zijn. Stress ontstaat als varkens niet blij zijn met de omstandigheden maar daar zelf niets aan kunnen veranderen. Muziek doet wonderen”.

Varkensliedjes

“Ik heb nu een vaste playlist die ik opzet. Zomaar de radio opzetten werkt niet. Wanneer ik soms een liedje op de radio hoor, dan zeg ik tegen mijn vrouw. ‘Dat is nu een echt varkensliedje’, en dan komt dat bij op de playlist” lacht Piet. Maar dit alles maakte Piet nieuwsgierig. “Ik ben een varkensboer, geen gedragsdeskundige, dus ik stapte naar de Leuvense universiteit. Ik wou de zaak nog wel wat verder onderzoeken en kwam ik verder in contact met Tongerse studente Biowetenschappen die haar eindwerk hier op mijn boerderij heeft gemaakt. Varkens zijn sociale en gevoelige dieren. Ze kennen en herkennen 26 verschillende geluiden waarmee ze boodschappen en stemmingen weergeven. Ergernis, tegenzin, welbehagen, honger, woede, pijn - een varken drukt het allemaal uit. Daaruit ben ik een beetje wijzer geworden, maar er is nog veel onderzoek nodig om deze intelligente dieren verder te doorgronden”, aldus Piet.