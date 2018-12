Nieuwe uitbaters gezocht voor horecazaak in gemeenschapscentrum De MARc/kT Toon Verheijen

04 december 2018

13u14 0 De gemeente is op zoek naar nieuwe uitbaters voor de horecazaak in het gemeenschapscentrum De MARc/kT. De vorige uitbaters zijn om privéredenen en in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen vroeger gestapt. De nieuwe concessie start in principe op 1 maart 2019.

De horecazaak De Mart draaide uitstekend, maar om privéredenen moesten de vorige uitbaters met spijt in het hart de zaak stopzetten. Toen ze vorige week hun laatste dag open waren, kregen ze van heel wat aanwezige klanten een groot applaus. Sindsdien is de zaak gesloten en dat zal vermoedelijk nog wel een tijd zo blijven. “De gemeente heeft de concessie nu opnieuw open verklaard”, vertelt communicatieambtenaar Erwin Van Boxel. “Wie dus zin heeft om in het hart van onze gemeente een brasserie uit te baten: het is de moment. Het gaat om een concessie van negen jaar die verlengbaar is. De start is normaal op 1 maart 2019, maar dat is bespreekbaar.” Normaal werd de sleutel voor repetitieruimte ’t Kram ook hier opgehaald en binnengebracht, maar dat zal nu tijdelijk in de cafetaria van Sportcentrum ’t Hofeind moeten gebeuren (of anders een andere tijdelijke regeling te bespreken via de gemeentelijke jeugddienst).

De lastvoorwaarden, het model van concessieovereenkomst, meer info of een afspraak voor bezichtiging kan je bekomen bij Jan Huybrechts op 014 63 94 12 of via e-mail jan.huybrechts@merksplas.be. Kandidaturen met een voorstel tot concessievergoeding, een visietekst aangaande de wijze van uitbating en een voorstel tot inrichting vergezeld van een uittreksel uit het strafregister, dienen uiterlijk 17 januari 2019 aangetekend of tegen ontvangstbewijs toe te komen op het adres van College van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2330 Merksplas.