Nieuwe toneelgroep ZonderTV repeteert voor eerste voorstellingen Antoon Verbeeck

11 januari 2019

De toneelkring De Zonderschotste Toneelvrienden, of kortweg ZonderTV, is in zaal Withof in Zonderschot volop aan het repeteren voor haar eerste voorstellingen. De vereniging zag vorig jaar het levenslicht, nadat een 25-tal Heistenaren met een passie voor toneel de koppen bij elkaar hadden gestoken. Op 25, 26, 27, 28, 29 en 31 januari en op 1 en 2 februari staat ZonderTV voor het eerst op de planken met ‘Allemaal Gezichtsbedrog’, een stuk geschreven door Edward Bastiaanse. Tickets zijn nog steeds beschikbaar via www.zondertv.be. De voorstellingen zullen plaatsvinden in zaal Withof, naast de kerk van Zonderschot.