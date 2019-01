Nieuwe gemeenteraden worden komende dagen geïnstalleerd: wie wordt burgemeester of schepen Toon Verheijen

01 januari 2019

20u47 0 De teerlingen zijn overal geworpen. De posten en bevoegdheden zijn verdeeld. De komende dagen en dat ten laatste op 8 januari worden de nieuwe gemeenteraden officieel geïnstalleerd. Wij geven een overzicht waar dat wanneer gebeurt, wie er in de coalitie zit, wie er burgemeester wordt en wie er een schepenambt krijgt.

BRASSCHAAT

- N-VA – Open Vld

- 2 januari

- Burgemeester: Jan Jambon (N-VA)

- Schepenen N-VA: Philip Cools, Adinda Van Gerven, Carla Pantens, Goele Fonteyn, Karina Hans en Inez Ven

- Schepen Open Vld: Myriam Van Honsté

BRECHT

- N-VA - CD&V-CDB

- 3 januari

- Burgemeester: Sven Deckers (N-VA)

- Schepenen N-VA: Eline Peeters, Kris Janssens, Charlotte Beyers.

- Schepenen CD&V-CDB: Daan De Veuster, Luc Aerts en Frans Van Looveren.

MALLE

- N-VA / DBM / CD&V

- 2 januari

- Burgemeester: Harry Hendrickx (DBM 2019-2021) en Sanne Van Looy (N-VA 2022-2024)

- Schepenen DBM: Dries Van Dijck, Elisabeth Joris

- Schepenen N-VA: Sanne Van Looy, Wouter Patho

- Schepenen CD&V: Wim Jordens

ESSEN

- CD&V-sp.a

- 2 januari

- Burgemeester: Gaston Van Tichelt (CD&V)

- Schepenen CD&V: Brigitte Quick, Dirk Konings en Brigitte Van Aert.

- Schepenen sp.a: Helmut Jaspers en Arno Aerden.

KALMTHOUT

- CD&V

- 7 januari

- Burgemeester : Lukas Jacobs

- Schepenen: Jan Oerlemans, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Sandra Hoppenbrouwers.

WUUSTWEZEL

- CD&V

- 8 januari

- Burgemeester Dieter Wouters

- Schepenen: Rit Luyckx, Kris Van Looveren, May Aernouts, Mai Van Thillo (na vier jaar vervangen door Ilke Plompen) en Sus Vissers (na drie jaar vervangen door Pieter Cools) en Katrien Kempenaers.

ZOERSEL

- N-VA, Groen en Open Vld

- 7 januari

- Burgemeester: Liesbeth Schrijvers (N-VA)

- Schepenen N-VA: Danny Van de Velde, Koen Paredaens, Michaël Heyvaert en Cindy Van Paesschen.

- Schepen Groen : Marc De Cordt

- Schepen Open Vld: Olivier Rul

SCHILDE

- N-VA en Open Vld

- 7 januari

- Burgemeester: Dirk Bauwens (N-VA)

- Schepenen N-VA: Kathleen Krekels, Peter Mendonck en Pascale Gielen. In principe haakt Mendonck (wordt vervangen in 2022 door in principe nieuwkomer Mats Geismar)

- Schepenen Open Vld: Olivier Verhulst en Marian Van Alphen

SCHOTEN

- N-VA en Open Vld

- 3 januari

- Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA)

- Schepenen N-VA: Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul De Swaef, Walter Brat en Véronique d’Exelle

- Schepenen Open Vld: Paul Valkeniers (Open Vld)

KAPELLEN

- Open Vld – N-VA

- 3 januari

- Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld)

- Schepenen Open Vld: Luc Janssens, Koen Helsen, An Stokmans, Ria Janssens – Van Oncen, Frederic van Haaren

- Schepen N-VA: Valerie Van Peel

STABROEK

- N-VA - CD&V

- 3 januari

- Burgemeester Rik Frans (N-VA)

- Schepenen N-VA: Veerle Nonneman, Sarah Demartelaere en Ludo Reyntjens.

- Schepenen CD&V: Liesbeth Bardyn en Herman Jongenelen