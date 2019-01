Nieuwe gemeenteraadsleden en schepenen leggen de eed af Toon Verheijen

02 januari 2019

21u04 0 Belangrijk moment woensdagavond voor heel wat nieuwe en oude gemeenteraadsleden in de gemeenten Brasschaat, Essen en Malle. Zij hebben de eed afgelegd om de volgende zes jaar - of korter - in de gemeenteraad te zetelen.

Brasschaat

De burgemeester is Jan Jambon (N-VA) die de dag voor Kerstmis zijn eed aflegde bij gouverneur Cathy Berx. Hij krijgt in het college gezelschap van zijn partijgenoten, Philip Cools, Adinda Van Gerven, Carla Pantens, Goele Fonteyn, Karina Hans en Inez Ven. Open Vld maakt het college volledig met Myriam Van Honsté. Vlak voor de gemeenteraad legde Rob Eeman van PvdA ook al symbolisch de eed af voor het gemeentehuis als verkozene van het volk. PvdA wist een zetel te veroveren bij de gemeenteraadsverkiezingen. In de oppositie zitten Vlaams Belang, PvdA, Brasschaat 2012 en CD&V.

Malle

Harry Hendrickx (DBM) zal in 2019, 2020 en 2021 burgemeester zijn. Hij wordt daarna opgevolgd door de eerste vrouwelijke burgemeester van Malle Sanne Van Looy (N-VA 2022-2024). DBM levert ook nog de schepenen Dries Van Dijck en Elisabeth Joris. Voor N-VA zijn dat Sanne Van Looy en Wouter Patho. De derde coalitiepartner CD&V levert Wim Jordens. In de oppositie zitten Progressief Malle, Oost-West en Vlaams Belang.

Essen

In Essen blijft Gaston Van Tichelt van CD&V burgemeester aangevuld met de Schepen Brigitte Quick, Dirk Konings en Brigitte Van Aert. Voor sp.a zijn datHelmut Jaspers en Arno Aerden. In de oppositie zitten NVA-Ple en Vlaams Belang.