Nieuwe BIN, WhatsApp-groep én slimme camera: KMO-zone Bosduin wapent zich tegen inbrekers Toon Verheijen

28 november 2018

17u29 0 De KMO-zone Bosduin wapent zich tegen potentiële inbrekers. De bedrijven hebben zich verenigd en hebben een buurtinformatienetwerk opgericht. Ze hebben ook een WhatsApp-groep waar ook de politie bij aansluit. De gemeente en politie gaan op hun beurt een ANPR-camera plaatsen.

De KMO-zone Bosduin kende in 2016 maar drie inbraken op een héél jaar, maar in 2017 waren dat er plots al dertien en voor dit jaar staat de teller toch ook al op acht. Paniek is er zeker niet bij de bedrijven, maar toch nemen de firma’s samen met de politie en de gemeente maatregelen om nog alerter te zijn. “De bedrijven hebben zich verenigd en hebben onder meer het BIN-Z Industrie Bosduin opgericht”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “De werking is dezelfde als bij een klassieke BIN. Wanneer de politie melding krijgt van verdachte gedragingen of een inbraak, wordt een BIN-bericht opgestart. Het nieuwe BIN zal ook gekoppeld worden aan het bestaande BIN Bosduin Kapellen.”

WhatsApp

Als extra middel naast het BIN wordt ook ook een WhatsApp-groep opgericht waarbij alle bedrijven kunnen aansluiten. Ook de politie is er in opgenomen. “Dat is een primeur voor Kalmthout”, zegt burgemeester Jacobs. “Het wordt beschouwd als een extra middel om elkaar te waarschuwen. Voor de politie kan dat nuttige extra informatie zijn.” Ondertussen zijn aan de Bosduin ook al de nodige bordjes geplaatst die inbrekers erop attent maken dat ze in de gaten gehouden worden.

Slimme camera

Maar daar blijft het niet bij. De gemeente zelf doet ook een investering om de KMO-zone veiliger te maken op vlak van inbraken. “We gaan aan de Franse Weg een ANPR-camera plaatsen”, aldus Lukas Jacobs nog. “Een investering van 40.000 euro. Omdat de Franse Weg de enige in- en uitgang is voor de KMO-zone, is meteen alle inkomend en uitgaand verkeer gedekt.” Binnenkort worden op de Roosendaalsebaan ook nog ANPR-camera’s operationeel die vooral ingezet worden als trajectcontrole. Ook op de Putsesteenweg komen er nog.