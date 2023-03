Nieuwe aanslagen gelinkt aan ontvoering ‘De Schedel’ en Lieven (45) loopt 30 km ondanks darmkanker: deze regioverhalen mocht u niet missen afgelopen weekend

1. De aanslagen van afgelopen weekend op het wokrestaurant Wok & Chicken Style aan de Jules Moretuslei in Wilrijk en op een woning in de Zwartzustersberg in Mechelen zijn volgens een betrouwbare bron niets minder dan een signaal van de ontvoerders van Mo Azzaoui, bijgenaamd “Schedel”. Op beide adressen wonen familieleden van King en Smiley, die volgens Azzaoui verantwoordelijk zijn voor de diefstal van 1 ton cocaïne, waar de ontvoerders hem eerder van verdachten.

Volledig scherm De opluchting was groot bij familie en vrienden toen ze te horen kregen dat Simone terecht was. © Bart Borgerhoff. / rv

2. Na drie dagen vol spanning, zoekacties in het bos, helikopters en speurhonden kwam er zaterdagmiddag gelukkig een einde aan de zoektocht naar Simone Mariën (80). De vrouw, die lijdt aan dementie, verdween donderdag van aan haar woning in Houthalen-Helchteren, maar werd zaterdagmiddag levend en wel teruggevonden op het militair domein door brandweermannen Jozef en Jelle. Het waren drie bange en emotionele dagen voor haar man Chris, en over hoe het nu verder moet heeft hij een dubbel gevoel. Ook de buurtbewoners die hielpen zoeken, blikken terug op de gebeurtenissen. En dat doen ze, net zoals tijdens de zoekacties, samen.

Volledig scherm Hand in hand met zijn zoontje Emile haalde Lieven de finish met zijn teamgenoten. © Anthony Statius

3. Eén van de strafste deelnemers van de 100 km voor Kom op tegen Kanker in Deinze is ongetwijfeld Lieven Cnudde (45). In 2020 kreeg hij de diagnose van uitgezaaide darmkanker, maar zondagmiddag lukte het hem om 30 kilometer te lopen in zijn thuisstad. Dochter Gaëlle en zoon Guillaume liepen er elk 10 in een ander team. “Sport is mijn redding geweest, anders was ik er niet meer”, zegt Lieven.

Volledig scherm Honderden mensen stroomden toe bij de San Marco Village om afscheid te nemen van Seppe Kopecky, ook zus Lotte. © Joel Hoylaerts / Photo News / Joel Hoylaerts / Photo News

4. Het was een indrukwekkend schouwspel zaterdagochtend aan de A12. Honderden mensen stroomden toe aan de San Marco Village, een evenementenlocatie die je niet onmiddellijk associeert met begrafenisplechtigheden, om een laatste groet te brengen aan Seppe Kopecky, broer van. Na een ingetogen en serene ceremonie van iets meer dan een uur brachten vrienden en sympathisanten nog een groet in de vorm van een erehaag, waarbij ze Bengaals vuur afstaken. “Wij hadden een unieke vriendschap waar velen slechts van kunnen dromen.”

Volledig scherm Sharon, aan de Leie in Kortrijk. Rechts een meer uitdagende foto van haar, als sekswerker © Henk Deleu/RV

5. Sharon (*) uit Kortrijk ontvangt al sinds haar 18de mannen. Eén keer doet ze haar meeslepende verhaal om de taboesfeer rond sekswerk te helpen doorbreken, waar ook Luk Alloo met zijn nieuw programma ‘Alloo SEXpliciet’ op VTM 2 op inspeelt. “Mannen vinden mijn intiemste plekjes wel, maar ze weten vaak niet hoe er mee om te gaan”, lacht Sharon (21). Een verrassend diepte-interview, over hoe een jongedame met een vaste job in de horeca sekswerkster is in bijberoep.

Volledig scherm Viera 'Milouda' Sagers in haar platenwinkel in de jaren zestig (links) / Milouda getuigt in 2015 over haar leven als sociaal werker. © 'Vlaamse Pioniers van het Migrantenwerk' / 'Vlaamse Pioniers van het Migrantenwerk'

6. Viera ‘Milouda’ Sagers is zaterdag overleden. Dat meldt de Marokkaanse gemeenschap in Borgerhout. Milouda had in de jaren zestig een platenwinkeltje op de Turnhoutsebaan in Borgerhout, van waaruit ze de eerste generatie gastarbeiders in Antwerpen hielp. Ze maakte hun wegwijs in paperassen, hield waardevolle bezittingen veilig in bewaring en hielp zelfs mensen zonder papieren richting een beter leven. “Ze heeft onze grootouders met zoveel warmte ontvangen, ze is een icoon voor immigratie in België.”

Volledig scherm Voor deze villa betaal je 3 950.000 euro © RV

7. Mag het ‘ietsje’ meer zijn in je volgende woning? Wie deze villa in Oud-Turnhout – op een domein van 9.500 vierkante meter – aankoopt, hoeft nooit nog het huis te verlaten. “In de discotheek kan je makkelijk tot 50 mensen entertainen”, zegt makelaar Mies Willemsen. Maar het lijstje troeven lijkt er wel eindeloos. Kijk en watertand mee.

Volledig scherm Alleen de wielen, die in een betonnen plaat onder de aarde verankerd zijn, staan er nog. © Foto Ronny De Coster

8. Op de Scheldebrug in Semmerzake hebben dieven zaterdagnacht een wielermonument gestolen dat vrienden van twee verongelukte wielertoeristen Erik (59) en Eddy (68) er hadden geplaatst. “Hoe schaamteloos moet je wel niet zijn om zoiets te doen? Net als de familie zijn wij, vrienden, hier het hart van in”, reageert Marnix Duprez verbouwereerd.

