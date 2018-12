Nieuw Cultureel Centrum nog niet voor morgen Toon Verheijen

19 december 2018

Het Gemeenschappelijk Orgaan Baarle (GOB) heeft de begroting voor het Cultureel Centrum goedgekeurd. Baarle-Nassau moet 269.000 euro bijdragen en Baarle-Hertog nog zo’n 128.000 euro. De totale omzet wordt geraamd op 610.000 euro. De twee gemeenten werken ook verder samen aan de realisatie van een vernieuwd cultureel centrum. “In beide gemeente zijn er ondertussen verkiezingen geweest en waren er verschillende meningen”, zegt schepen en toekomstig burgemeester van Baarle-Hertog Frans De Bont (Forum+). “Het is in elk geval wel zo dat we eerstdaags een partner gaan aanstellen voor trajectbegeleiding. Die zal vooral moeten bekijken wat nu de beste oplossing is en of de vooropgestelde zes miljoen euro wel voldoende is. We hebben er in elk geval al wel voor gezorgd dat het gebouw op vlak van elektriciteit en brandveiligheid in orde is.”