Nieuw concept laat starters winkelruimte huren per vierkante meter: 20 ondernemers schrijven zich meteen in Toon Verheijen

29 november 2018

19u11 0 Het nieuwe concept Combidee op de Bredabaan lijkt bij de start al meteen een succes. Een twintigtal ondernemers huurt één tot enkele vierkante meters in een winkelpand. Er lopen nog gesprekken met tientallen anderen. De starters krijgen er ook nog gratis een webshop bij.

Combidee is een winkelconcept dat een oplossing wil bieden voor (jonge) ondernemers die nog niet meteen de stap willen wagen naar een eigen volwaardige winkel of er nog niet de financiële middelen voor hebben. Sandra Van De Walle en Linda Van Eester kwamen op het idee om daarom een pand op de Bredabaan te huren en ondernemers de kans te geven om vanaf één vierkante meter winkelruimte te huren voor een prijs vanaf 69 euro per maand. “Het lijkt een schot in de roos, want we starten met een twintigtal winkeliers”, vertellen de initiatiefnemers. “Klanten kunnen er meteen verschillende zaken vinden. Unieke geschenken, zelfgemaakte juwelen, designartikelen, mode en accessoires, keukenartikelen.”

Veel kandidaten

In totaal starten ze dus al met twintig, maar daar lijkt het niet bij te blijven. “We zijn erg tevreden met het aantal aanbieders dat vandaag start bij ons”, zegt Sandra. “Er zijn nog tientallen kandidaten waar we gesprekken mee voeren. Ik ben ervan overtuigd dat nu we open zijn velen van hen ook zullen aansluiten. Ik denk dat ons idee aanslaat omdat de drempels als een hoge huurprijs, waarborg, energiefactuur en personeel niet langer een probleem is”, vertellen de twee dames.

“Wij baten de winkel en de webshop uit, verkopen in de winkel, verwerken en verzenden onlinebestellingen en dergelijke. Uit een onderzoek van Unizo blijkt dat het aantal zelfstandigen met een webshop het voorbije jaar gedaald is met 8,6 procent. Dat is vooral te wijten aan een gebrek aan tijd en kennis. Wij geloven rotsvast in ons concept van winkel mét professionele webshop. Dat wij de volledige organisatie op ons nemen, is een enorme zorg en investering minder en een grote meerwaarde voor de aanbieders bij Combidee.”

Starters

Een van de starters is Ellen De Smet van Itsa Creation. Zij biedt kunstvoorwerpen en designspullen aan. “Ideaal om op een betaalbare manier mijn eerste creaties aan de man proberen te brengen”, lacht Ellen. “Een heel goed idee.” Zo denkt ook Ellen Van Assche van ‘Made by Ellen’ er over. “Als startende ondernemer is het niet gemakkelijk een betaalbaar pand op een toplocatie te vinden. Met Combidee kan dat wel en zo kan ik mijn producten verkopen in een financieel veilig kader.” Carina Marco van Cap’a di Carina (mode) ziet ook alleen maar voordelen. “De hoeden en accessoires die ik ontwerp zijn modern en klassiek. Dankzij dit concept bereik ik een grotere doelgroep dan vanuit mijn atelier.”