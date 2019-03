Zorgparkeren doet intrede in Niel Ben Conaerts

Het concept van zorgparkeren doet nu ook zijn intrede in Niel. Het idee is eenvoudig: inwoners kunnen door een parkeer- en zorgsticker aan of bij hun garage of oprit te plakken, aangeven dat ze zorgverleners de toelating geven om er voor korte tijd te parkeren. De zorgverlener dient op zijn beurt een parkeer- en zorgkaart zichtbaar in zijn voertuig achter te laten. Op die zorgkaart, uitgereikt door het gemeentebestuur, staan de nodige contactgegevens van de zorgverlener vermeld. De parkeertijd bedraagt wel maximaal dertig minuten.

Het reglement werd in de gemeenteraad goedgekeurd. “Zorgverleners zoals thuisverplegers hebben vaak moeite om bij het bezoeken van hun patiënten vlot een parkeerplaats in de buurt te vinden. Zorgparkeren biedt hiervoor een oplossing”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van der Velde (Open Vld).

Nielenaren die hun oprit of privéparkeerplaats ter beschikking willen stellen of zorgverstrekkers die een zorgverstrekkerskaart willen aanvragen, kunnen dat doen via het E-loket op de website www.niel.be.