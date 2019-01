Zaal Keizershof ontvangt rommelmarkt Ben Conaerts

24 januari 2019

Zaal Keizershof wordt zondag ingepalmd door een grote rommelmarkt. Van 8.30 tot 16 uur kan je er terecht om tussen oude en minder oude spullen te snuisteren. Er is ook gelegenheid om iets te eten of te drinken. De toegang is gratis.