Yoren (10) en Alixanne (13) bouwen mooiste zandkasteel 16 augustus 2018

Het strandfestival Niel Plage zit er weer op. De voorbije dagen was het weer eerder wisselvallig, maar dat kon de pret niet drukken op het tijdelijke strand op de Heideplaats. Zowel de Q-party als de jaarlijkse zandkastelenwedstrijd wisten dinsdag heel wat volk te lokken.





De zandkastelenwedstrijd is intussen al een vaste klassieker geworden op Niel Plage. Ook dinsdag werden de Nielse kinderen uitgenodigd op de Heideplaats om een zo mooi mogelijk zandkasteel te bouwen. Zo'n 150 jongens en meisjes gaven aan de oproep gehoor en gingen met het zand aan de slag. Een jury inspecteerde de bouwkunsten en mocht vervolgens een winnaar uitkiezen.





Dat bleek het 'Zeekasteel', een bouwwerk van de Yoren Borremans (10) en Alixanne Somers (13). "We hebben een groot kasteel gebouwd met veel torentjes en allerlei vissen en schelpen", legt het duo uit. "We zijn er zeker twee uur aan beziggeweest. Veel kinderen kwamen achteraf zeggen dat ze het mooi vonden, maar dat we de eerste prijs zouden winnen, is wel een verrassing. We zijn echt heel blij." (BCOR/