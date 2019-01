Workshop over Twitter Ben Conaerts

21 januari 2019

14u32 0

Op woensdag 23 januari kan je in de bibliotheek van Niel deelnemen aan een workshop over Twitter. Onder begeleiding van Liesbeth Krivitzki word je in de wereld van Twitter geïntroduceerd.

“Je leert Twitter kennen vanaf nul”, klinkt het. “We leren de app installeren, een account aanmaken en bekijken hoe je berichtjes stuurt en hoe je anderen kan volgen. We vergeten daarbij ook niet naar de mogelijkheden qua privacy te kijken. Verder komen er nog enkele ‘tips and tricks’ aan bod over regels en foto’s.”

De workshop vindt plaats om 19 uur en de toegang is gratis. Wie wil deelnemen, moet vooraf wel inschrijven. Dat kan via de website www.ivebica.be.