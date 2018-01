Workshop 'Breien voor beginners' 02u26 0

Intergemeentelijke bibliotheek IVEBICA organiseert op zaterdag 13 januari een workshop 'Breien voor beginners' in haar vestiging in Niel. Deelnemers krijgen een introductie in de basistechnieken van het breien. Er zijn breinaalden voorzien, maar je kan ook je eigen materiaal meebrengen indien je thuis nog wol en bijpassende breinaalden hebt liggen. De workshop vindt plaats van 10 tot 12.30 uur in de leeszaal op de eerste verdieping. De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan telefonisch op 03/888.30.06, via info@bibniel.be en via de website www.ivebica.be. (BCOR)