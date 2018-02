Woonzorgcentrum zoekt wol voor kunstproject 24 februari 2018

In de inkomhal van het Woonzorgcentrum Maria Boodschap staat sinds kort een 'wolbak' opgesteld. Daar kan iedereen restjes wol en gehaakte of gebreide lapjes komen deponeren. De lapjes moeten bij voorkeur 20 op 20 centimeter of 10 op 10 centimeter groot zijn en mogen gehaakt of gebreid zijn in alle kleuren en in een steek naar keuze. Kunstenares Annelies Van Bellingen wil de wol en de lapjes nadien gebruiken bij een nieuw kunstproject. "De bedoeling is om stenen in het straatbeeld in te pakken met brei- of haakwerk", zegt Annelies. "De lapjes worden aan elkaar genaaid en dus letterlijk gebruikt als inpakmateriaal voor de stenen, à la Christo." Het kunstproject maakt deel uit van een nieuwe toeristische wandeling door Niel die in april zal worden gelanceerd. (BCOR)