Woning onbewoonbaar na korte brand 12 juni 2018

De brandweer en politie werden maandagavond opgeroepen voor een brand in het centrum van Niel op de hoek van de Aimé De Langlestraat en de Overwinningsstraat. "De brand is vermoedelijk accidenteel ontstaan, maar dat moet nog verder onderzocht worden", zegt Véronique Wegge van de politiezone Rupel. Het pand werd bewoond door een vrouw en haar vier kinderen. "Het vuur is vermoedelijk ontstaan op een van de kinderkamers. Twee van de kindjes waren thuis en hadden vermoedelijk wat rook ingeademd en zijn voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Ze mochten daar snel weer vertrekken. Het gezin wordt voorlopig wel opgevangen door familie, want de woning was onbewoonbaar." Ook een aanpalende woning liep vermoedelijk rookschade op. (VTT)