Woning beschadigd door dakbrand VTT

13 december 2018

06u15 0 Niel Een woning aan de Steenbakkerijen heeft woensdagavond schade opgelopen door een brand. Die was vermoedelijk ontstaan door dakwerken die er eerder op de dag waren gebeurd.

Het was een buurtbewoner die de hulpdiensten verwittigde toen hij rookontwikkeling zag aan de woning. Die wordt momenteel gerenoveerd en in de loop van de dag waren er dakwerken uitgevoerd. Mogelijk was er daardoor hout beginnen smeulen in het valse plafond.

De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Niemand liep verwondingen op.