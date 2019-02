Winterbar Winterstube sluit seizoen af met ‘fout feestje’ Ben Conaerts

06 februari 2019

12u42 0

De winterbar Winterstube is aan zijn laatste openingsdagen toe. Op vrijdag 8 februari valt het doek over de winterbar, maar dat gebeurt natuurlijk niet zonder een spetterend afscheidsfeestje. Vanaf 20 uur kan je er terecht voor een ‘fout feestje’, met een aantal dj’s die de voorbije weken al eens zijn langsgekomen. De toegang is zoals steeds gratis en wie verkleed komt in een foute outfit, krijgt een gratis borrel.

De Winterstube kan terugblikken op een uiterst succesvolle winterperiode. “Aanvankelijk hadden we het plan om maar tot eind december open te blijven, maar door het succes hebben we dat met meer dan een maand moeten verlengen”, zegt uitbater Guus van Zon. “Ook de samenwerking met brouwerij De Klem, waarvan we de locatie mochten gebruiken, is uitstekend verlopen. Voor mij is dit initiatief zeker voor herhaling vatbaar.”