Winterbar Winterstube blijft maand langer open

14 december 2018

De gloednieuwe winterbar Winterstube blijft open tot het eerste weekend van februari. De organisatoren dachten er eerst aan om op 23 december al de deuren te sluiten, maar vanwege het grote succes van de voorbije weken hebben ze dat plan herzien. “Met onze ligging op het bedrijventerrein aan het einde van de Galileilaan hebben we een echte verborgen parel”, zegt Guus van Zon van de Winterstube. “De ene avond is het natuurlijk al drukker dan de andere, maar we zien wel dat de mensen onze winterbar weten te vinden. Daarom plakken we er nog een extra maand aan vast en blijven we open tot begin februari. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar doen we tijdelijk wel even de deuren dicht.”

Op zaterdag 15 december belooft het overigens weer druk te worden in de Winterstube. Dan is er vanaf 20.30 uur een gratis bluesoptreden van de Boomse blueslegende Roland Van Campenhout en Tim ‘Shakedown Tim’ Ielegems. Meer info is te vinden op de website www.bokaal.be.