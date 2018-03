Wielervrienden serveren streekgerecht voor KOTK 08 maart 2018

02u36 0 Niel Team 'High Hopes', een groep wielervrienden uit Niel, wil net als vorig jaar tijdens het Hemelvaartweekend deelnemen aan de '1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker'. De vrienden zijn nu al bezig met het inzamelen van de benodigde 5.000 euro inschrijvingsgeld.

"Tijdens de '1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker' neemt een teamlid elk dagdeel een rit van 125 kilometer voor z'n rekening. Niet evident, want de ene is al wat beter getraind dan de andere. Bovendien zijn alleen karakter en doorzettingsvermogen niet genoeg. Om met één ploeg deel te kunnen nemen, hebben we namelijk 5.000 euro inschrijvingsgeld nodig", aldus Tom Bridts van 'High Hopes'.





Om minstens al een deel van dat bedrag in te zamelen, organiseert het team op zaterdag 10 en zondag 11 maart een eetfestijn in zaal De Met in Niel. Daar staat met 'schep van Trien den Heilige' een authentiek Niels streekgerecht op het menu. Denk daarbij aan paardenstoofvlees geserveerd met een snee brood en een klad mosterd.





Meer info op www.1000km.be/





team/high-hopes (BCOR)