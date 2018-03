Wie heeft Amal (13) gezien? 08 maart 2018

Child Focus is op zoek naar het 13-jarige meisje Amal El Aariby. Ze werd dinsdag 6 maart voor het laatst gezien in Niel. Amal is normaal gebouwd en is 1m60 lang. Ze heeft bruine ogen en bruin halflang haar. Op het moment toen ze verdween droeg ze een olijfgroene jas met een roze kraag en een jeansbroek. Ze had ook witte laarzen aan en droeg een grijze sjaal. Wie meer informatie heeft over deze verdwijning kan op elk uur contact opnemen met Child Focus via het gratis nummer 116.000.