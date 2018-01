Wetenschapspark krijgt 175 appartementen BEWONERS WIJK DE BOSSCHEN VREZEN INKIJK BEN CONAERTS

02u58 0 Foto Benoit De Freine Aan de linkerkant van deze visvijver zal het nieuwe flatgebouw komen. Niel Het wetenschapspark aan de Galileilaan wordt uitgebreid met zo'n 175 appartementen, van maximaal 25 meter hoog. In de naburige wijk De Bosschen vreest een aantal bewoners dat ze daardoor een deel van hun privacy zullen moeten opofferen. "Er wordt een buffer voorzien van zeventig meter. Van inkijk zal geen sprake zijn", verzekert schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Caluwaerts (N-VA).

De Galileilaan zal de komende jaren een flinke metamorfose ondergaan. Het wetenschapspark wordt niet alleen uitgebreid met drie nieuwe kantoorgebouwen, er wordt ook extra huisvesting voorzien. In de huidige plannen is sprake van 175 appartementen met parkeerplaatsen. "Met de uitbreiding van het wetenschapspark en de komst van nieuwe bedrijven verwachten we dat er honderden nieuwe banen zullen bijkomen in Niel", schetst schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Caluwaerts (N-VA).





Ben Conaerts Een buurtbewoner krijgt info over het project.

Geen extra verkeer

"Om het woon-werkverkeer zo klein mogelijk te maken, willen we die mensen de kans geven om aan de Galileilaan te wonen. Concreet gaat het om het gebied tussen de rotonde aan het einde van de straat en de nabijgelegen visvijver."





De appartementsgebouwen worden gebouwd met een verschillende hoogte, maar zullen niet hoger komen dan 25 meter. Samen zijn ze goed voor een totale vloeroppervlakte van zo'n 20.000 vierkante meter. Opvallend is dat er geen ontsluiting wordt voorzien langs de Matenstraat en de Pierstraat, maar dat al het verkeer langs de Galileilaan en de zogeheten 'Banaan' naar de A12 wordt geleid. Van een doorsteek voor het autoverkeer richting de nabijgelegen wijk De Bosschen is nooit sprake geweest. Wat betreft mobiliteit zullen de bewoners van de wijk normaal gezien gevrijwaard blijven.





Maar tijdens het infomoment dat eerder deze week plaatsvond in het gemeentehuis, kwam bij een aantal onder hen wel een andere bezorgdheid ter sprake: de vrees dat de toekomstige bewoners van de appartementen los in hun woning zullen kunnen binnenkijken.





Midden 2019

"Die vrees is onterecht", verzekert Tom Caluwaerts. "In de plannen wordt er een buffer van minstens zeventig meter voorzien tussen de woningen van De Bosschen en de appartementsgebouwen. In die buffer zit een bouwvrije zone van veertig meter en een groenbuffer van dertig meter, die zal bestaan uit bomen van vijftien meter hoogte. Zelfs als je helemaal bovenop het hoogste appartementsgebouw staat, zal je zicht nog altijd belemmerd worden door de bomen."





Wanneer de bouw van de appartementen zal aanvatten, is nog koffiedik kijken.





Openbaar onderzoek

"Dat zal ten vroegste voor medio 2019 zijn", denkt burgemeester Tom De Vries (Open VLD).





"Deze maand zal het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op de gemeenteraad komen voor een voorlopige vaststelling. Daarna zal er van februari tot april gedurende zestig dagen een openbaar onderzoek plaatsvinden. In mei zal dan het definitieve ontwerp kunnen worden opgemaakt, zodat dat in juni naar de gemeenteraad kan."