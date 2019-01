Werken Uitbreidings- en Landbouwstraat naderen einde Ben Conaerts

17 januari 2019

16u59 1

De openbare werken in de Uitbreidingsstraat en de Landbouwstraat lopen stilaan op hun einde. Enkel het dubbelrichtingfietspad in de Landbouwstraat, vanaf de Kwaede Wielstraat tot aan de spooroverweg, moet nog vernieuwd worden. Dat staat voor volgende week op de agenda. De aannemer start op maandag 21 januari en zou op maandag 28 januari klaar moeten zijn. Fietsers wordt aangeraden de fietsomleiding te volgen of naast de fiets stappend het nieuwe voetpad aan de overkant te gebruiken.