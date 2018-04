Werken in Antwerpsestraat 05 april 2018

De firma Renotec voert nog de hele paasvakantie, tot en met 13 april, werken uit in een deel van de Antwerpsestraat, tussen huisnummers 18 en 118. Het gaat om het herstellen van de huisaansluitingen van de riolering en van verzakkingen. Voor de werken wordt de Antwerpsestraat afgesloten ter hoogte van de kruispunten met de Landbouwstraat, Albertstraat/Kerkstraat en de Jozef Wauterslaan/Emile Dewittstraat. De huisnummers van 16/25 tot 75/54 kunnen bereikt worden via de Boomsestraat of via de omleiding langs de Landbouwstraat. Voor de huisnummers 77/56 tot 139/118 wordt er best aangereden via de Jozef Wauterslaan. (BCOR)