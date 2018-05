Weer grotere namen voor Jaarmarktcross 04 mei 2018

De Soudal Jaarmarktcross van Niel maakt zijn comeback in de DVV Verzekeringen Trofee. De klassieker uit Niel wordt op 10 november de tweede cross op de kalender van het regelmatigheidscriterium. Voor Niel betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat er straks nog meer aantrekkelijke namen aan de start zullen staan. "Dit is heel goed nieuws voor ons", reageert burgemeester Tom De Vries (Open Vld). "We hebben in Niel een van de oudste crossen van België. We voelden ons bijzonder goed onder de vleugels van de Soudal Classics, maar het doet goed om terug in een klassement opgenomen te worden en tussen de andere grote crossen te staan. Ik wil organisator Golazo dan ook bedanken voor deze kans. Dit is het resultaat van een uitstekende samenwerking." (BCOR)





