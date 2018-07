Vriendinnen blijven in cel na dodelijke steekpartij 28 juli 2018

De twee vriendinnen Sandra C. en Shana V.R. uit Niel moeten nog minstens een maand in de cel blijven. Zij worden beticht van schuldig verzuim omdat zij de neergestoken Bart T. niet te hulp zijn gekomen.





De man werd vorige week neergestoken in de woning van Sandra C. in de Boomsestraat in Niel. De dader is Dimitri G. (32), een ex-vriend van Sandra C. De twee liefdesrivalen kregen ruzie. Dimitri G. moest enkele klappen incasseren en haalde dan met een mes uit naar Bart T.





Sandra C. duwde de mannen naar buiten. Daar werd de zwaargewonde Bart T. door voorbijgangers opgeraapt. Zij belden de hulpdiensten. De man overleed een dag later in het ziekenhuis.





Nog maand in cel

Vriendin Shana V.R. was op het moment van het gevecht ook in de woning. Zij hield zich met de vier kindjes, tussen 2 en 7 jaar, in een andere kamer bezig. Zowel Shana als Sandra moeten volgens de raadkamer nog een maand in de cel blijven.





Ruzie

Advocaat Sam Vlaminck die Shana V.R. verdedigt: "Mijn cliënte heeft de ruzie wel gehoord en gedeeltelijk gezien, maar bekommerde zich om de vier kleine kinderen. Zij hield de kindjes in een andere kamer bezig zodat zij niets zouden merken. Dat wordt haar nu kwalijk genomen. Wij tekenen beroep aan tegen haar verdere opsluiting."





Reconstructie

Aanstaande donderdag vindt een reconstructie van de steekpartij plaats in de woning in de Boomsestraat in Niel. (PLA)