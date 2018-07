Vragen over vrijwilligersbeleid 09 juli 2018

Het gemeentebestuur van Niel wil bepaalde specifieke taken door vrijwilligers laten uitvoeren. Oppositiepartij CD&V waarschuwt echter voor mogelijke wantoestanden.





"Het bestuur gaat met zijn vrijwilligersbeleid een richting uit waar wij vragen bij hebben", zegt Tom Bridts (CD&V). "In het systeem van de gemeente krijgen bepaalde vrijwilligers een vergoeding voor werk dat anderen gratis doen in verenigingen en andere instellingen. Daardoor wordt er een serieus onevenwicht gecreëerd en wordt in feite het regulier vrijwilligerswerk dat zich vandaag vooral afspeelt in verenigingen ondergraven. Bovendien vrezen we dat de gemeente deze vrijwilligers op structurele basis zal inzetten als goedkope werkkrachten." Schepen van Personeel Bart Van der Velde (Open Vld) geeft toe dat het vrijwilligersbeleid nog niet op punt staat. "We hebben hierrond een werkgroep opgericht, waarbij ook de syndicale partners worden betrokken." (BCOR)