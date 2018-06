Vissers houden sportdag voor mensen met beperking 22 juni 2018

De sportdag voor mensen met een beperking, die ieder jaar wordt georganiseerd door de Nielse vissers, was opnieuw een succes. 32 sportievelingen kwamen naar de visvijvers afgezakt om deel te nemen aan een viswedstrijd en te genieten van allerlei animatie. Ook deze keer was deelnemen belangrijker dan winnen, want het was hem vooral om de pret en de sfeer te doen. Het evenement, dat plaatsvond onder een stralend zonnetje, was dit jaar al aan zijn vijftiende editie toe.





