Vis volgepropt met plastic is nieuw kunstwerk op Rupeldijk Ben Conaerts

19 maart 2019

13u03 0 Niel Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) heeft met medewerking van het gemeentebestuur en met toestemming van de Vlaamse Waterweg een kunstwerk geplaatst op de Rupeldijk in Niel. Een vis die volgepropt zit met zwerfvuil moet de voorbijgangers attent maken op het probleem van de plasticsoep in de oceanen.

“Een plastic flesje dat achteloos op straat of in de berm wordt gegooid, belandt via de riool of een beek in de Rupel en drijft richting Schelde naar de Noordzee”, zegt Eddy Stuer van de Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek. “Vogels en vissen aanzien de kruimels als voedsel en slikken het in. De dieren sterven een hongerdood met een maag vol plastic. Dat was ook het lot van de narwal die enige tijd geleden op de Rupeloever in Wintam aanspoelde. Waterschildpadden, dolfijnen en zeehonden raken verstrikt in ronddrijvende visnetten en verdrinken. Het is hoog tijd om hier een halt aan toe te roepen en te stoppen met zwerfvuil op straat of in de berm te gooien. Met de Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek hebben we in de jaren ’80 de strijd tegen de stortplaatsen in onze streek kunnen bedwingen. Nu moeten we hetzelfde doen met de strijd tegen zwerfvuil.”

Zwerfvuilactie

Een kunstwerk van een vis die volgepropt zit met het zwerfvuil, dat vanmorgen aan de Rupeldijk werd onthuld, moet mensen bewust maken van het probleem. De komende dagen zal ook in de andere Rupelgemeenten zo’n kunstwerk worden voorgesteld. Zaterdag vindt er bovendien een grote zwerfvuilactie plaats langs de Rupeldijk in Niel. “We roepen iedereen op om mee de handen uit de mouwen te komen steken” zegt schepen van Milieu Eddy Soetewey (N-VA). “Om 10 uur verzamelen we aan het gemeentehuis en krijgt iedereen het nodige materiaal om aan de slag te gaan. Om 14 uur verwachten we iedereen terug op het gemeentehuis voor een drankje en een hapje. De actie moet vooral sensibiliserend werken. Hopelijk kunnen we ooit op een dag in de toekomst zeggen: ‘Weet je nog die tijd dat we andermans zwerfvuil moesten opruimen?’”